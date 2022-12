Confindustria: Berton confermata presidente Belluno Dolomiti

(ANSA) - BELLUNO, 16 DIC - La presidente uscente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, è stata confermata alla guida della associazione imprenditoriale per il nuovo mandato con un consenso del 98% riscosso dall'assemblea.

La candidatura era stata avanzata con il voto del Consiglio generale, lo scorso 7 novembre. "Infrastrutture fisiche e digitali, sfida delle competenze, trasformazione tecnologica, misure ad hoc per la montagna e Olimpiadi 2026 - ha sottolineato Berton - restano i fronti aperti, sui quali proseguiremo le nostre battaglie, portando un contributo concreto, sempre propositivo e mai ideologico. Il confronto con tutti i livelli istituzionali, i rappresentanti politici e sindacali, le altre categorie economiche e la società civile nella sua interezza - ha aggiunto - continuerà a essere franco e leale".

L'assemblea ha anche eletto i rappresentanti in Consiglio generale individuandoli in Andrea Crepaldi, Giorgio Cugini, Flavio Mares e Gregorio Montalban. (ANSA).