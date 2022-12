Confindustria: a Varese Grassi confermato presidente

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Roberto Grassi sarà Presidente di Confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024. È quanto emerso nel corso del consiglio generale dell'associazione che ha confermato Grassi con un voto unanime.

A proporre il voto sulla conferma di Grassi per altri due anni è stata la commissione di designazione, composta dai tre Past President Giovanni Brugnoli, Riccardo Comerio e Alberto Ribolla, che ha svolto una consultazione allargata dei rappresentanti del consiglio generale della Confindustria varesina.

La rielezione di Roberto Grassi sarà ufficiale solo dopo il voto che si terrà durante l'assemblea enerale 2023 di Confindustria Varese, durante la quale i delegati saranno chiamati a eleggere anche i vicepresidenti che lo accompagneranno durante il biennio. Grassi sarà, così, il primo Presidente di Confindustria Varese a ricoprire l'incarico per un secondo mandato. "Ringrazio dal profondo del cuore - afferma Grassi - tutti i componenti del consiglio generale di Confindustria Varese e i componenti della commissione di designazione. Mi impegno sin da ora a proseguire nel solco del cammino che ci siamo prefissati con il Piano Strategico #Varese2050 e con la costruzione dell'ambizioso progetto di Mill". (ANSA).