Commercio estero:Istat; cala deficit energetico, a -8,7 mld

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - A ottobre 2022 il disavanzo commerciale è pari a -2.123 milioni di euro, a fronte di un avanzo di 2.216 milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico (-8.762 milioni) è più ampio rispetto a un anno prima (-5.839 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici si riduce a 6.639 milioni, da 8.055 milioni di ottobre 2021. Tuttavia, osserva l'Istat "Il deficit energetico pur restando ampio (-8,8 miliardi) si riduce nel confronto con settembre (quando era -12 miliardi), con un conseguente ridimensionamento del deficit commerciale (-2 miliardi; era -6,5 miliardi a settembre)".

Nel mese di ottobre i prezzi all'importazione diminuiscono dello 0,9% su base mensile e crescono del 15,9% su base annua (era +20,3% a settembre). "Si interrompe la fase di crescita congiunturale in corso da oltre due anni e si registra una netta decelerazione su base tendenziale, cui contribuiscono soprattutto i ribassi dei prezzi dei prodotti energetici e, in primo luogo, dell'energia elettrica" spiega l'Istat. (ANSA).