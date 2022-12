Codice appalti: Fond. Inarcassa, può mettere a rischio Pnrr

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Mi auguro che il presidente Giorgia Meloni ed i suoi ministri intervengano per evitare i danni che un Codice degli Appalti costruito male possa causare al Paese, non solo in termini economici": a dirlo il presidente della Fondazione Inarcassa (ingegneri-architetti) Franco Fietta.

"Abbiamo assistito - aggiunge - all'approvazione di numerosi decreti che hanno inciso profondamente sulla fase progettuale, e siamo già in ritardo nell'attuazione del Pnrr", denunciando "un ampliamento indiscriminato dell'istituto dell'appalto integrato". (ANSA).