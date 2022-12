Casa: Istat, prezzi abitazioni terzo trimestre +3,0%

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nel terzo trimestre 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento diminuisce dell'1,0% rispetto al trimestre precedente (era +2,3%) e aumenta del 3,0% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +5,2% nel secondo trimestre 2022). Lo rileva l'Istat spiegando che "anche per il terzo trimestre 2022 si conferma, sebbene in rallentamento, la crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, in atto così da oltre tre anni (dalla fine del 2017 per quelle nuove). Le prime evidenze - prosegue l'Istat nella sua nota di commento - segnalano come questi andamenti riguardino tutte le articolazioni territoriali per le quali è calcolato l'Ipab. Nonostante l'aumento dei tassi sui mutui che ha caratterizzato questo scorcio del 2022, continua la crescita su base annua del numero di immobili compravenduti che, però, rallenta anch'essa, evidenziando una fase di minore vivacità del mercato immobiliare residenziale". (ANSA).