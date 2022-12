Camera commercio Riviere: 2 mln a imprese per il 2023

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - "La Camera di commercio Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) mette in campo per il 2023 oltre 2 milioni di euro per le azioni di sostegno alle imprese fra risorse proprie e risorse reperite tramite iniziative e progetti finanziati dai programmi nazionale ed europei ai quali la Camera partecipa per confermare e rafforzare le azioni di sostegno alle imprese in questa fase di ripartenza dopo la crisi economica innescata dalla pandemia".

Il presidente Enrico Lupi annuncia lo stanziamento sancito dal preventivo economico approvato questa mattina dal consiglio camerale per sostenere la promozione dell'economia locale. Nel dettaglio: 338 mila euro sono destinati alla digitalizzazione delle imprese, 315.500 a interventi per turismo e cultura, 210 mila per orientamento al lavoro e professioni, 250 mila per sviluppo d'impresa e 584 mila, la quota più consistente, servirà per il supporto al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere, in particolare filiera agroalimentare e filiera economia del mare. Altri 273 mila euro per l'internazionalizzazione delle imprese e 70 mila per l'informazione economica. (ANSA).