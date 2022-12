Al via indagine parlamentare sul Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Al via un'indagine conoscitiva sul Made in Italy: l'ha annunciata oggi Alberto Luigi Gusmeroli, presidente Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nel convegno sul tema "Una Legge italiana per lo Spazio", organizzato a Roma presso da Fondazione Leonardo, Università Sapienza e Bocconi School of management, in occasione della Giornata nazionale dello spazio.

"La Commissione sta avviando un'indagine conoscitiva sul Made in Italy, che non potrà non trattare anche il tema dello spazio", ha detto, considerando le "ricadute che lo sviluppo delle tecnologie saziali possono avere e stanno avendo sull'ecosistema produttivo italiano".

Per Gusmeroli una legge che le regoli le attività spaziali, ha aggiunto, è necessaria "per proteggere gli asset spaziali nazionali", anche alla luce del "nuovo dispiegamento degli equilibri geopolitici", in una situazione che vede fra Stati Uniti e Cina in una condizione simile alla corsa alla Luna degli anni '60. (ANSA).