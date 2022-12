Smartphone d'oro per comunicazione a Camera Commercio Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Smartphone d'oro, realizzato in vetro soffiato dai maestri vetrai di Murano, assegnato alla Camera di Commercio delle Marche per la Comunicazione dei Servizi pubblici. Il cortometraggio. "Il Sogno nel cassetto digitale - l'impresa sulla punta delle dita", che racconta i servizi digitali dell'ente attraverso la vicenda di un aspirante imprenditore che desidera commercializzare una macchina per creare arcobaleni, è stato premiato per aver comunicato con efficacia e creatività il Servizio pubblico. "Dobbiamo ancora cominciare il quinto anno da Camera delle Marche, ma abbiamo avuto un riconoscimento per la visibilità e la comunicazione dei servizi pubblici che tramite i nostri uffici eroghiamo ogni giorno. Un risultato che divisi non avremmo ottenuto", è il commento del Presidente di Camera Marche Gino Sabatini all'assegnazione del riconoscimento a Roma del premio, giunto alla sua terza edizione, ideato e assegnato dall'associazione PA Social. Il corto, girato nella speciale location di Ca' Romanino, sede dell'omonima Fondazione, nelle campagne di Urbino, ha avuto una menzione dei giurati durante la premiazione per l'ironia espressa nella narrazione, descrive in modo irrituale e sintetico, ma esaustivo i servizi offerti da Registro Imprese, Ufficio Nuove Imprese e Orientamento, Ufficio Mediazione, Punto Impresa Digitale, Ufficio Marchi e Brevetti, Ufficio Promozione, Ufficio Certificati per l'estero. (ANSA).