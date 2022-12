Sisto: idea 'stop' reati formali aderendo a pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Ciò su cui stiamo lavorando è la possibilità che, adempiere integralmente all'obbligazione fiscale, con una sanzione aggiuntiva, possa legittimare una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per reati meramente formali, non certo in caso di frodi". A spiegarlo all'ANSA il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, anticipando, al convegno di Confprofessioni, l'ipotesi di un passaggio aggiuntivo sul fronte della 'pace fiscale'. Si tratta, precisa, di "una valutazione preliminare che stanno facendo i ministeri dell'Economia e della Giustizia". (ANSA).