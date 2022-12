Reddito: Legacoop-Prometeia,19% percettori sono working poor

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Tra chi percepisce il reddito di cittadinanza, il 19% svolge attività lavorativa a basso reddito, mentre l'impatto sui i Neet, i giovani inattivi, l'impatto e' limitato, con solo 61mila beneficiari.

E' quanto emerge dal report "Il reddito di cittadinanza in relazione agli occupati a basso reddito (working poor) e ai giovani inattivi (NEET)", realizzato nell'ambito del progetto di ricerca Monitor Fase 4, frutto della collaborazione tra AreaStudi Legacoop e Prometeia.

Il report evidenzia come i fondi stanziati per la misura siano andati crescendo nel tempo, da 3.9 miliardi di euro per i nove mesi di copertura nel 2019 a 8.8 miliardi nel 2021 e a 6.7 miliardi nei primi dieci mesi del 2022, raggiungendo all'incirca 1.7 milioni di nuclei familiari ogni anno.

"Il reddito di cittadinanza - commenta Mauro Lusetti, presidente di Legacoop - è una misura essenziale. Viviamo anni straordinari in cui l'impatto delle molte trasformazioni in corso, aggravato da fenomeni sconvolgenti come la pandemia, ricade specialmente su alcune aree delle nostre società, quelle più fragili. Lo diciamo quotidianamente, lo misuriamo ogni giorno, i dati continuano a confermarlo: le diseguaglianze aumentano, la fascia di povertà si amplia. Le istituzioni devono quindi essere conseguenti con politiche adeguate, e il reddito di cittadinanza lo è stato largamente. Di certo, servono correttivi e aggiustamenti di tiro: la misura va migliorata. Il legame con l'inserimento lavorativo è reso fragile non solo dalla mancanza di lavoro, non solo da alcune furbizie individuali, ma soprattutto dalla fragilità di quel fondamentale settore che nelle economie avanzate sono le politiche attive del lavoro, specialmente per i giovani". (ANSA).