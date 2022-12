Reddito: Legacoop-Prometeia,19% percettori sono working poor(2)

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Nel 2021 il reddito/pensione di cittadinanza, si legge nel report, ha raggiunto circa 1.8 milioni di nuclei familiari corrispondenti a quasi 4 milioni di individui, mentre nei primi dieci mesi del 2022 i numeri sono stati rispettivamente 1.7 milioni e 3.6 milioni. L'importo medio è andato crescendo nel tempo, anche grazie alle modifiche apportate allo strumento: si è passati da 492 euro mensili nel 2019 a 551 euro nel 2022. Se si isola il reddito di cittadinanza dalla pensione di cittadinanza, nel 2022 il valore medio del solo reddito di cittadinanza è di 581 euro mensili, contro i 275 euro della pensione di cittadinanza.

Quanto alla distribuzione territoriale, essa risulta stabile nel tempo: circa il 65% si trova nel sud e nelle isole. La maggiore quota di donne (52.8%) rispetto agli uomini (47.2%) riflette il divario reddituale di genere.

Riguardo ai giovani, viene evidenziato come il reddito abbia raggiunto il 25% di giovani fino a 17 anni di età appartenenti a nuclei familiari in precarie condizioni economiche e il 14,6% dei giovani tra i 18 e i 29 anni. Un'attenzione particolare va al gruppo 15-29 anni, al cui interno si trovano i cosiddetti "NEET", i giovani inattivi, né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. Il modello di microsimulazione di Prometeia stima che la percentuale dei NEET che ricevono il reddito di cittadinanza sia pari al 15,5% dei percettori della classe di età 18-29 anni. Applicando questa percentuale ai numeri ufficiali, si ottengono circa 61mila individui, un fenomeno dalle dimensioni contenute.

Ma quanti sono i percettori stabili di reddito di cittadinanza (ovvero che ricevono almeno 11 mensilità nel corso dell'anno) che svolgono un'attività lavorativa? Dai numeri messi a disposizione dall'Inps risulta che tra i nuclei percettori stabili, circa il 19% dei soggetti beneficiari svolge attività lavorativa. Le percentuali più elevate si registrano nelle classi di età 18-29 e 30-49 (entrambe al 31%), mentre si scende al 18% tra gli over 50 e all'1% tra gli under 17. Nella distribuzione territoriale, il Nord si attesta al 26%, 9 punti percentuali in più del Mezzogiorno (17%). (ANSA).