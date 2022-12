Pensioni: Durigon, basta riforme dal giorno alla notte

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "La priorità nella manovra è dare risposta alle criticità vissute dalle famiglie e dalle imprese per il caro bollette. Sul resto stiamo dando degli incipit, un indirizzo su dove andare. Anche sulla previdenza ci sono spunti su quello che potrebbe essere il futuro. Ma credo sia giusto che una riforma pensionistica sia concertata, fatta con il massimo riguardo e non più come in passato dalla notte al giorno. Quindi penso a una riforma nel 2023 dove gli anni di contributi debbano avere una valenza, perché sennò avremo sempre pensioni più povere. Abbiamo iniziato questo percorso". L'ha detto il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla Prima Relazione Annuale del Fondo Fon.Te., il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del Terziario, alla Sala Zuccari del Senato. (ANSA).