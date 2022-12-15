Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 349 GIOVEDI' 15 DICEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:38

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 77,02 dollari

        2. 19:44

          La Uil inaugura il suo nuovo 'centro convegni Bruno Buozzi'

        3. 18:45

          Borsa: Milano chiude in calo con Iveco, Eni e banche

        4. 18:18

          Gas: prezzo chiude in calo poco sopra i 131 euro

        5. 18:03

          Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo, ìsfiora i 192 punti

        6. 17:51

          Borsa: Europa chiude debole, Francoforte -0,24%

        7. 17:42

          Borsa: Milano chiude in flessione dello 0,26%

        8. 16:10

          Borsa: Europa cauta dopo Wall Street e in attesa della Fed

        9. 16:09

          Ita: presidi degli ex dipendenti Alitalia a sede selezioni

        10. 15:36

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,20%, Nasdaq +0,05%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie