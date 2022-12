Nautica: Confindustria, anche nel 2022 incremento a doppia cifra

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il settore della nautica chiuderà anche il 2022 con un incremento a doppia cifra, dopo il +31% fatto registrare nel 2021, anno dei record in cui il fatturato globale, considerando cantieristica, refitting, motori e accessori, è passato dai 4,66 miliardi del 2020 a 6,11 miliardi.

È quanto emerso dal confronto tra gli imprenditori durante l'assemblea privata dei soci di Confindustria Nautica. Il dato ufficiale del 2022 sarà reso noto in occasione della 63a edizione del Salone Nautico di Genova.

Nello specifico il segmento dei superyacht ha confermato un portafoglio ordini già acquisito da due a quattro anni in base alla tipologia di prodotto e al cantiere. Nella fascia medio alta della vela e del motore la produzione 2023 risulta essere già allocata e si lavora con consegne per il 2024. Il mercato europeo del prodotto medio ed entry level registra le dinamiche della stagionalità e ha avviato i propri correlati piani di produzione. Segnali positivi anche dal Fort Lauderdale International Boat Show dello scorso mese di ottobre, dove l'analisi dei risultati ha dissipato i timori sul mercato americano, che è risultato essere ancora una volta dinamico e reattivo all'offerta del Made in Italy.

Infine nel segmento della componentistica l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica indica che, nel corso del 2022, nonostante le continue criticità nelle forniture di materie prime, si rileva un riallineamento dell'oscillazione dei prezzi delle forniture, oltre a una riduzione dei relativi tempi di consegna.

