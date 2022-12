Ministro Lavoro Francia, su riforma pensioni aperti al dialogo

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Il governo francese resta "aperto" alle trattative sulla riforma delle pensioni: è quanto affermato oggi dal ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, assicurando che il suo obiettivo è "trovare il cammino più giusto" sull'età pensionistica. "Proporremo di lavorare più a lungo, ma non in un colpo solo, non per tutti, e tenendo comunque in considerazione le carriere lughe e i mestieri difficili", ha ribadito il ministro responsabile dello spinoso dossier incontrando la stampa a Parigi.

"Il nostro obiettivo - ha insistito - è trovare la via più giusta, per questo siamo aperti ed esaminiamo diverse opzioni".

Tra queste, figura l'innalzamento dell'età pensionistica a 65 anni entro il 2031, con un aumento progressivo di quattro mesi all'anno dall'estate 2023, come evocato dal presidente Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale di primavera. Inizialmente prevista per oggi, la presentazione della contestata riforma previdenziale è stata rinviata al 10 gennaio, dando ancora spazio alla concertazione con le parti sociali. Le proposte filtrate sinora vengono fermamente bocciate dall'insieme dei sindacati e da gran parte delle opposizioni.

Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento della pandemia da Covid-19, la riforma delle pensioni è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennio all'Eliseo (2017-2022). Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, Macron si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione. (ANSA).