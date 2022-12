Manovra: Calderone, su pensioni minime dibattito è in corso

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Stiamo ancora lavorando su questi temi, perché c'è, ovviamente, un dibattito in corso: ci sono delle richieste, ci sono degli emendamenti, sappiamo perfettamente che la manovra ha un suo 'tetto' e che, quindi, le disponibilità sono limitate": a dirlo il ministro del Lavoro Marina Calderone, rispondendo all'ANSA, a margine del suo intervento alla presentazione del Rapporto di Confprofessioni, al Cnel, in merito a possibili novità, in Legge di Bilancio, sull'innalzamento delle pensioni minime e su Opzione donna.

"Però - incalza - ciò che si potrà fare per migliorare, non dico il testo, ma, invece, per migliorare anche il grado, il livello di percezione dei cittadini riguardo ai singoli interventi, credo che si farà". Per il ministro, comunque, è già un elemento favorevole "il parere positivo dell'Europa" sulla manovra economica. (ANSA).