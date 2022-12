Manfredonia (Acli), servono nuove politiche di welfare

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Abbiamo presentato dei dati numerici che sono anche dati umani perché dietro ogni numero c'è un volontario e un operatore Acli che cerca di accogliere e aiutare ogni cittadino". Così Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale Acli, durante la presentazione della prima indagine dei dati dell'Osservatorio nazionale Acli su come è cambiato il reddito delle famiglie prima e dopo il Covid.

"Il compito delle Acli - aggiunge - è quello di ascoltare le persone e questo ascolto cerca di cucire quegli strappi che ci sono nella società ma lo stesso ago che usiamo per cucire deve fare anche da pungolo per chi governa. Da questa nostra ricerca emerge che chi stava bene era benestante prima del covid oggi possiede più ricchezza mentre chi non aveva molto, oggi ha ancora di meno".

Secondo Manfredonia "c'è bisogno di nuove politiche di welfare, e invece ci sembra che il Governo stia facendo un passo indietro ad esempio non recependo le indicazioni dell'Europa sul salario minimo ma tornando a parlare di voucher. Anche sul Reddito di cittadinanza credo si sia sorpassato il limite: è una misura che non può essere abrogata, garantisce un livello di vita dignitoso, poi è chiaro che bisogna ridiscutere tutta la parte sulle politiche attive del lavoro. Più in generale va rafforzato tutto il sistema che riguarda le politiche familiari che negli ultimi anni sono state elargizioni di denaro utili nel breve periodo ma - conclude - assolutamente insufficienti per combattere realmente la crisi". (ANSA).