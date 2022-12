Mafie: sindaco Aversa, tavolo con enti e coop su beni confiscati

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Un tavolo permanente di concertazione tra Comune, enti e associazioni del terzo settore per accelerare e rilanciare il processo di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Il sindaco di Aversa (Caserta) Alfonso Golia prova a dare una svolta alla politica sui beni confiscati, e lo fa coinvolgendo tutti quei soggetti che sono attori fondamentali nella gestione e riuso dei beni sottratti alla criminalità organizzata; un sistema che sconta spesso ritardi e inefficienze, con beni che restano inutilizzati.

"E' necessario promuovere con ogni strumento a disposizione - afferma Golia - il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie per riportare al 'bene comune' le ricchezze acquisite in maniera illegale, nella consapevolezza che i beni confiscati costituiscono testimonianze culturali di etica pubblica. Questo obiettivo era e resta una priorità del mio mandato da sindaco.

Spero che ancora una volta tutta la comunità partecipi in modo propositivo alle attività del tavolo".

La proposta del Comune è di attivare un tavolo in cui non solo i vari attori possano incontrarsi e dialogare sulle strategie da adottare, ma anche confrontarsi su progetti concreti e sulla programmazione degli interventi. (ANSA).