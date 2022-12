Lavoro: Gaia Service; Cgil, accordo su Cigs per cessazione

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Sottoscritto nei giorni scorsi al ministero del Lavoro, l'accordo di cassa integrazione straordinaria per cessazione per tutti i lavoratori di Gaia Service, società fallita il 15 luglio scorso. Si tratta di 117 lavoratori, la gran parte dei quali impiegati in Toscana nel settore dei servizi di pulizia e facchinaggio in appalto presso 16 committenze, tra alberghi e strutture ricettive. Lo rendono noto Rosanna Lombardo (Filcams Cgil Firenze) e Gianluca Lacoppola (segreteria Cgil Firenze).

"In ragione di questo accordo, che esclude la possibilità di licenziamenti se non su base non oppositiva - sottolineano i sindacalisti in una nota -, si sono già manifestate, seppur informalmente, diverse opportunità di salvaguardia occupazionale, a riprova del valore costituito dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali nell'ambito di una dialettica con le unità di crisi". Gli esponenti della Cgil chiedono perciò "al Governo di rendere strutturale la cassa integrazione straordinaria per cessazione e alle committenze di farsi parte attiva nella soluzione della crisi, ci adopereremo fin da subito per dare concretezza alle ipotesi ad oggi sul tavolo". (ANSA).