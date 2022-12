Lavoro: Calderone, impegno pari dignità dipendenti-autonomi

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Sono ministro e rimarrò sempre una professionista, una consulente del lavoro, una persona che in 17 anni si è occupata di professioni a 360 gradi", impegnata, da esponente governativa, a dare "pari dignità al lavoro dipendente e a quello autonomo". Ad esprimersi così il ministro del Lavoro Marina Calderone, partecipando stamani alla presentazione del Rapporto di Confprofessioni, al Cnel, rammentando l'esperienza avviata con il tavolo sul lavoro autonomo al dicastero, a metà novembre, a cui sono presenti le rappresentanze delle varie categorie di occupati indipendenti, con "un percorso che ci accompagnerà, con scambio di esperienze e idee ed una collaborazione fattiva". La sfida, va avanti la titolare del dicastero di via Veneto, "è far camminare insieme Ordini professionali, Casse di previdenza private e organizzazioni sindacali, per trovare insieme buone prassi". Calderone, in conclusione, sottolinea di esser "aperta a qualsiasi proposta.

Ma - precisa, rivolta alla platea della Confederazione delle varie categorie, presieduta da Gaetano Stella - mi dovete convincere tecnicamente", però "ai tavoli di confronto mi troverete sempre seduta". (ANSA).