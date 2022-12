Istat: occupazione Vda terzo trimestre al 70,2%, massimo da 2018

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Il tasso di occupazione in Valle d'Aosta nel terzo trimestre dell'anno è salito al 70,2%, valore massimo almeno dal 2018. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sul mercato del lavoro. Nello stesso periodo del 2021 si era attestato al 68,7%. Guardando al pre-pandemia, nel terzo trimestre 2018 era al 68,5%, l'anno dopo al 68,2%.

Considerando gli stessi periodi a partire dal 2018 (anno da cui è possibile il confronto sulle tabelle Istat), nella regione alpina il tasso di occupazione nel terzo trimestre 2022 fa registrare i valori migliori sia per i maschi (75,3%) sia per le femmine (65,2%).

Migliora anche il tasso di disoccupazione, che scende al 5,5%, valore più basso nel trimestre considerato - almeno dal 2018 - e secondo solo al primo trimestre 2020 (5,2%). Un anno fa era al 6,1%. Nel confronto con il terzo trimestre di ciascun anno dal 2018, in Valle d'Aosta il tasso di disoccupazione nel 2022 è il più basso per i maschi (3,6%) mentre è il più alto tra le femmine (7,6%).

A livello nazionale, nel terzo trimestre dell'anno il tasso di occupazione si attesta al 69,7% (nello stesso periodo del 2021 era al 68,5%), quello di disoccupazione al 7,8% (9%).

