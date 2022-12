Istat: Gelmini,crollo nascite e invecchiamento dati drammatici

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "I dati diffusi da Istat sul censimento della popolazione 2021 indicano alla politica l'esistenza di un'emergenza drammatica. Lo scorso anno si è toccato il record negativo di nuove nascite (solo 400mila) e un saldo negativo naturale di oltre 300mila persone; l'età media della popolazione è in picchiata ed è passata da 43 a 46 anni in un decennio, con il risultato che ci sono 5,4 anziani per ogni bambino. Sono dati oggettivamente angoscianti che richiederebbero interventi strutturali per il welfare familiare: alla luce anche di questi numeri ciò che è previsto in legge di bilancio è meno di un pannicello caldo. Occorreva intanto assicurare il finanziamento completo del family act come abbiamo a gran voce richiesto, ma finora il governo non ci ha voluto ascoltare". Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (ANSA).