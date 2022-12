Istat: Bonaccini, lavoro e famiglia non devono essere un bivio

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Per l'Istat l'Italia è un Paese sempre più vecchio (per ogni bambino ci sono 5,4 anziani).

Lavoro e famiglia non devono essere un bivio per donne e uomini.

Servono servizi adeguati per non-autosufficienza, natalità e un patto con imprese per conciliare vita autonoma e familiare". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario Pd, Stefano Bonaccini. (ANSA).