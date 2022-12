Inps: Veronese,troppo lavoro a tempo,voucher sono un rischio

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Nulla di nuovo e di buono per il contratto di apprendistato. Come nello scorso anno, anche nei primi 9 mesi del 2002, i rapporti di lavoro attivati con questo contratto non superano il 4,2% del totale delle nuove assunzioni. Se togliamo il lieve aumento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che pesano per il 17,3% sul totale delle attivazioni, le restanti modalità di assunzione sono date dalla somministrazione a tempo determinato, lavoro a chiamata e tanto lavoro a termine". Lo afferma Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, commentando i dati Inps.

"In un mercato del lavoro come il nostro, caratterizzato da tanta, troppa, temporaneità lavorativa a cui si aggiungono tirocini fittizi e partite iva non sempre genuine, è accettabile dire che si sente la necessità di estendere il campo di applicazione dei voucher, rischiando di accrescere a dismisura la platea dei working poor? È chiaro che per noi la risposta non può che essere negativa. - prosegue - Per la Uil è quindi necessario ed urgente che si apra un tavolo di discussione e confronto serio tra governo e parti sociali sulle tipologie contrattuali di ingresso nel nostro mercato del lavoro, eliminando dal nostro ordinamento ciò che crea precarietà e puntando sulla qualità e stabilità dell'occupazione". (ANSA).