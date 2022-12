Imprese: Cna Bologna, 2023 anno di cautela per artigiani

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Tram e Passante da non rinviare, ristori per le aziende toccate dai cantieri, maggiore attenzione alle esigenze delle piccole imprese da parte dell'amministrazione comunale, l'idea lanciata a Comune e Camera di Commercio di predisporre bandi rivolti alle microimprese per finanziare interventi di risparmio energetico. Sono alcune delle richieste di Cna Bologna, in occasione della presentazione dei risultati dell'indagine periodica che l'associazione svolge su un campione di un migliaio di piccole imprese e artigiani bolognesi, interrogandoli sulle prospettive per il nuovo anno.

"Guardando al 2023 per il nostro territorio - osserva il presidente Antonio Gramuglia - sarà strategico proseguire senza indugio sulle infrastrutture, evitando rinvii sul Passante e sul tram. Un ulteriore ritardo sul nodo delle infrastrutture rischia di essere deleterio. Allo stesso tempo, è necessario intervenire con ristori per le imprese che subiranno un impatto dai cantieri del tram, prima di partire coi lavori".

"Come hanno sollecitato le nostre imprese nel questionario - prosegue - occorre che il Comune di Bologna dedichi maggiore attenzione alle esigenze delle piccole imprese e che coinvolga maggiormente le associazioni, come Cna. Evitiamo che si prendano decisioni alle quali non viene data la possibilità di apportare sostanziali modifiche, come avvenuto per la trasformazione di Bologna Welcome, sulla 'città a 30 all'ora', la bocciatura dei dehors covid per gli artigiani, i mancati sconti sulla Tari".

Per quanto riguarda il quadro che emerge dal questionario, il 2023 per gli artigiani sarà un anno di cautela. Un'impresa su due afferma che il fatturato resterà stabile, una su quattro pensa che vi sarà una diminuzione, solo una su dieci crede che il suo fatturato crescerà; l'80% manterrà inalterato il personale Il 64% porterà avanti gli investimenti programmati, l'8% li ha cancellati, il 28% invece li rinvierà. Le maggiori preoccupazioni riguardano caro energia (58%) e caro materie prime (54%), seguito da una significativa diminuzione di ordini per il 27%, stessa percentuale per la difficoltà a reperire la manodopera, mentre gli effetti della pandemia sulla propria impresa oggi preoccupano solo il 3%. (ANSA).