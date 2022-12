Francia:gauche torna a bocciare riforma pensioni, 'ingiusta'

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Gli esponenti dei gruppi parlamentari del Partito socialista e della France Insoumise hanno ribadito oggi alla premier Elisabeth Borne la loro ferma opposzione alla riforma delle pensioni che ritengono "ingiusta''. "Può essere a 64 anni con un aumento della durata dei contributi, può essere 65 anni. La realtà è che non cambia nulla. E' una misura ingiusta, che è brutale, siamo totalmente opposti", ha dichiarato il capogruppo dei socialisti all'Assemblea Nazionale, Boris Vallaud, al termine di un incontro di circa un'ora con la prima ministra Borne.

Quest'ultima ha avviato in settimana nuove consultazioni con i gruppi parlamentari per fare il punto sulla sua contestata riforma, la cui presentazione è stata rinviata al 10 gennaio.

Al momento, il governo sembra privilegiare l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica a 65 anni, senza scartare un'ipotesi a 64, con relativa estensione della durata dei contributi. Proposte fermamente bocciate dall'insieme dei sindacati e da gran parte delle opposizioni. Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento della pandemia da Covid-19, la riforma previdenziale e' stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, Macron si era comunque impegnato a farla varare al piu' presto in caso di rielezione. (ANSA).