Fisco: Confedilizia, domani si paga l'Imu, dal 2012 250 mld

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Domani scade il termine per il pagamento della seconda rata dell'Imu, "la patrimoniale sugli immobili da 22 miliardi di euro l'anno". Lo ricorda la Confedilizia, sottolineando come dal 2012, anno della sua istituzione da parte del governo Monti, questa imposta abbia pesato su individui, famiglie e imprese "per ben 250 miliardi di euro".

Il versamento - segnala la Confederazione - deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base, di norma, delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2022 nel sito Internet delle Finanze. Questa scadenza - aggiunge - presenta una novità importante: "a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, a conclusione di un giudizio nel quale è intervenuta anche la Confedilizia, per 'abitazione principale' - esclusa dall'Imu, salvo naturalmente che non si tratti di unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 - si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

"L'Imu - commenta in una nota il presidente Giorgio Spaziani Testa - è una patrimoniale pesante e dannosa. Il fatto che la Commissione europea, ancora ieri, ne abbia di fatto sollecitato nuovamente l'aumento, è sconcertante. Occorre programmare una progressiva riduzione di questo carico tributario abnorme. Nella legge di bilancio è arrivato - con l'eliminazione dell'imposta per gli immobili abusivamente occupati in seguito a reati - un primo segnale. Ora, bisogna proseguire. Lo si può fare gradualmente, iniziando ad esempio dall'Imu che grava sugli altri immobili occupati senza titolo, su quelli inagibili e inabitabili, su quelli inutilizzati, su quelli presenti nei borghi". (ANSA).