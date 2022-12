Confindustria Nautica: Saverio Cecchi confermato presidente

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'assemblea generale dei soci di Confindustria Nautica ha confermato con il 99,98% di voti favorevoli Saverio Cecchi alla presidenza dell'associazione di categoria. "Lo scorso novembre - ha dichiarato Cecchi - il Consiglio generale mi ha chiesto di assumere l'incarico per altri due anni, in coerenza con le disposizioni eccezionali approvate da Confindustria nazionale, e oggi il voto dall'assemblea ha confermato la prosecuzione del mio mandato e quello della squadra di presidenza. Sono molto orgoglioso, sento la responsabilità dell'incarico e ringrazio l'assemblea per la rinnovata fiducia". Il presidente Cecchi ha inoltre annunciato la firma del nuovo protocollo d'intesa che prolunga fino al 2034 gli accordi con le istituzioni sul Salone Nautico Internazionale di Genova. Nel corso dell'assemblea è stato anche approvato il bilancio 2022 di Confindustria Nautica: "I molteplici progetti attuati e in corso, indicatori di un'industria reattiva e solida, hanno fatto registrare risultati positivi - ha spiegato il direttore generale Marina Stella - con un significativo rafforzamento della posizione economica e finanziaria della nostra associazione e un significativo incremento della base associativa, con una crescita del 29,8% nell'ultimo biennio".

Presentata anche la survey sul gradimento del 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, che ha rilevato come questa edizione sia stata la migliore dal 2016, "superando di gran lunga gli indicatori di benchmark internazionale". (ANSA).