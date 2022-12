Commercialisti:bene idea stop reati formali con pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Il Consiglio nazionale dei commercialisti accoglie con particolare favore e apprezzamento le dichiarazioni del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, circa la possibilità che, attraverso l'integrale adempimento dell'obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, si possa giungere all'estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente". È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in merito all'anticipazione fatta oggi all'ANSA dal viceministro, secondo il quale su questa ipotesi i ministeri dell'Economia e della Giustizia starebbero facendo una valutazione preliminare.

"Peraltro - recita la nota dei professionisti - l'indicazione di Sisto è in sintonia con l'auspicio del nostro Consiglio nazionale che si possa giungere, in tempi brevi, ad una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale, che, attraverso un'opportuna armonizzazione ispirata anche al principio del 'ne bis in idem', eviti il congestionamento dei tribunali per vicende penali spesso di scasa rilevanza", conclude de Nuccio. (ANSA).