Camere commercio:Cz-Kr-VV,Falbo incontra presidente Mancuso

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Il presidente della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo ha ricevuto, negli uffici dell'ente, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.

"Si è trattato di un colloquio informale che si è focalizzato - è detto in una nota - sul futuro della rinnovata Camera e che intende procedere nel solco della collaborazione istituzionale tra i due enti. Massima disponibilità al reciproco sostegno è stata espressa da entrambi i presidenti, rivolta innanzitutto alla crescita dell'ente messo al servizio e a supporto delle categorie commerciali. L'obiettivo è quello di trasformare la Camera di Commercio in un corpo attivo, capace di divenire collettore di progetti e nuove opportunità, sfruttando al meglio gli strumenti offerti dalla Regione".

"Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso - ha dichiarato Falbo - per la vicinanza dimostrata. Resto, infatti, convinto che ogni ente che svolge la sua funzione sul e per il territorio non possa che muoversi nell'alveo di una rete istituzionale che si ponga come unico fine la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale".

"In questo tempo di grave crisi che colpisce il tessuto economico delle nostre comunità - ha sostenuto dal canto suo il presidente Mancuso - il nuovo corso dell'ente camerale darà senz'altro un ulteriore impulso agli interessi collettivi delle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in una logica di sinergia e condivisione delle scelte generali. L'incontro con il presidente Pietro Falbo, a cui auguro un sincero buon lavoro, mi dà l'opportunità di ringraziare tutti gli operatori della Camera di Commercio e delle attività produttive, per il contributo che danno alla crescita dei territori, soprattutto in questa congiuntura di forte disagio sociale". (ANSA).