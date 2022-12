Beltrame (Confindustria): Africa è una priorità per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "L'Africa è una priorità della politica estera italiana ed è un partner naturale per l'Unione Europea: l'Italia è il nono Paese fornitore e il sesto cliente dell'intero continente, dove siamo presenti con circa 1.700 aziende operanti": lo ha affermato Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, intervenendo stamattina all'assemblea pubblica 'Il ritmo dell'Africa e la strategia del Medio Oriente', organizzata da Assafrica & Mediterraneo in Viale dell'Astronomia.

"L'interscambio bilaterale con l'Africa nel 2021 ha raggiunto i 43 miliardi di euro, il valore più alto negli ultimi 6 anni, con un trend in crescita anche nei primi 8 mesi del 2022", ha continuato, commentando che si tratta di "dati incoraggianti, ma ancora molto al di sotto del livello potenziale. Infatti, per quanto riguarda sia l'Italia, sia l'Unione Europea nel suo complesso, commercio e investimenti rimangono ancora concentrati in alcuni Paesi e settori".

La vice presidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria ha sottolineato il rafforzamento della "cooperazione con le nostre controparti dell'Africa mediterranea, in particolare con le Associazioni imprenditoriali di Algeria e Marocco. Nello specifico, in Africa sub-sahariana questa azione è realizzata tramite il Piano Attanasio, dove c'è un'azione congiunta tra noi e il ministero degli Esteri, Ice-Agenzia, Cdp Sace, Simest e tutte le Associazioni di categoria", ha elencato. "Si tratta di un modello che considero vincente, con una struttura e obiettivi che si possono replicare anche nei Paesi medio-orientali". (ANSA).