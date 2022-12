Banche: Abi, sofferenze restano a quota 16 miliardi

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Restano abbastanza stabili le sofferenze bancarie. Secondo il rapporto mensile dell'Abi ad ottobre ammontano a 16,4 miliardi di euro, in lieve aumento (200 milioni) rispetto al mese precedente (+1,2%) e in calo di circa 400 milioni rispetto ad ottobre 2021 e di 72,5 rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi).

Per il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero siamo su "un livello della rischiosità che rimane su un pavimento basso e che si aggira su questi valori da diversi mesi".

Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari allo 0,93% ad ottobre 2022 rispetto allo 0,97% di ottobre 2021 (4,89% a novembre 2015). (ANSA).