Avvocati: Cassa forense presenta riforma pensioni

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il passaggio da un sistema pensionistico retributivo a un sistema contributivo, una "riforma epocale" per la Previdenza Forense presentata ufficialmente oggi alle massime istituzioni dell'Avvocatura - CNF, OCF, Ordini professionali e Associazioni di categoria - dai vertici di Cassa Forense in un convegno, a 70 anni dalla fondazione dell'Ente, che si è svolto questa mattina al Cinema Barberini di Roma.

All'evento ha partecipato anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Parafrasando Churchill, sono mezzo avvocato e interamente magistrato", l'affettuoso saluto del Ministro, che ha ricordato l'importanza della figura dell'avvocato quale una delle tre gambe della giurisdizione insieme al giudice e al pubblico ministero, rinnovando l'auspicio di una assoluta e leale collaborazione con la categoria.

Il Presidente di Cassa Forense, Valter Militi, che illustrato le ragioni profonde che hanno portato alla Riforma, necessaria per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico a 50 anni, come imposto dalla legge Fornero. E questo nonostante l'ultimo bilancio abbia registrato il miglior avanzo di gestione della storia dell'Ente e nonostante ad oggi il rapporto tuttora positivo fra iscritti attivi e pensionati, sceso tuttavia dall'8,1 del 2016 al 7,4 del 2021.

"Un rapporto mutato nel tempo e che muterà ancora - le parole del Presidente Militi - che ci ha indotto a ragionare di crisi demografica e delle certezze che la dirigenza di un Ente previdenziale ha il dovere di garantire a chi entra oggi nel sistema, tutelando al contempo i diritti quesiti".

Scendendo nel dettaglio della Riforma, gli iscritti sono stati divisi in tre categorie: restano soggetti al vecchio modello retributivo gli avvocati con iscrizione superiore ai 18 anni al 31 dicembre del 2023; quelli con anzianità inferiore ai 18 anni alla stessa data saranno soggetti a un sistema misto; saranno invece soggetti al modello contributivo puro, gli iscritti a partire dal 01 gennaio del 2024.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle donne avvocato, introducendo particolari agevolazioni in caso di maternità.

L'articolato finale, già approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, sarà inviato a gennaio 2023 ai Ministeri vigilanti ". L'entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2024. (ANSA).