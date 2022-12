ANSA-FOCUS/Per chi salda col fisco via il reato.Frodi escluse

(di Melania Di Giacomo) (ANSA) - ROMA, 15 DIC - Spunta una sorta di moratoria per i reati fiscali minori. Non tecnicamene una sanatoria o un condono penale, come recentemente hanno escluso la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ma "una causa estintiva per condotta riparatoria" limitata ai soli reati formali. E non quindi quindi alla frode.

L'ipotesi cui si lavora in queste ore al ministero della Giustizia di concerto con il ministero dell'Economia è circoscritta a reati come l'omessa dichiarazione (reato che nei casi gravi prevede una pena fino a tre anni) o forse anche la dichiarazione infedele (anche in questo caso la pena è fino a tre anni). Non vi rientrano invece le false fatturazioni (reato punto con il carcere fino a 6 anni) o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

"Ciò su cui stiamo lavorando - spiega Sisto - è la possibilità che, adempiere integralmente all'obbligazione fiscale, con una sanzione aggiuntiva, possa legittimare una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per reati meramente formali". "I ministeri - ha poi aggiunto il viceministro di Forza Italia - stanno lavorando di concerto in queste ore per valutare se accompagnare alla pace fiscale queste disposizioni".

In questo caso la ratio sarebbe sostituire la sanzione penale con quella pecuniaria: chi paga interamente le tasse evase più una sanzione, chiude i conti con il fisco e anche con la giustizia.

L'ipotesi è accolta "con particolare favore" dai commercialisti, che chiedono di accompagnarla a una "riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale".

Attraverso l'integrale adempimento dell'obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, secondo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, si potrebbe dunque giungere "all'estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente". Una strada che peraltro sarebbe in sintonia con l'auspicio dei fiscalisti di una revisione complessiva che "attraverso un'opportuna armonizzazione ispirata anche al principio del 'ne bis in idem', eviti il congestionamento dei tribunali per vicende penali spesso di scarsa rilevanza". (ANSA).