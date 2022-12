Accordo Confindustria Trento-Unicredit per credito a imprese

(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - UniCredit e Confindustria Trento rafforzano la loro collaborazione a sostegno delle imprese trentine con una nuova partnership: la banca e l'Associazione che rappresenta gli industriali trentini - comunica una nota - hanno infatti siglato un accordo per supportare le imprese associate con un ampio intervento sul fronte del capitale circolante.

Più nel dettaglio l'intesa prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamento dedicate, con importo minimo di 50 mila euro e a condizioni agevolate, per far fronte al pagamento di imposte-tasse di fine anno 2022, tredicesima mensilità, premi (durata massima 12 mesi) e fabbisogni connessi al tema del Caro-Energia (durata massima 36 mesi).

L'intervento rientra nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato alla predisposizione del piano "Unicredit per l'Italia", una serie di iniziative strutturate volte a sostenere il reddito disponibile delle famiglie e la liquidità delle aziende italiane. (ANSA).