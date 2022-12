++ Banche: Abi,in rialzo tassi mutui al 3,02%, su livelli 2014 +

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Ancora un rialzo, a novembre, dei tassi applicati dalle banche ai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Come si legge nel rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il 3,02% (2,75% il mese precedente, 5,72% a fine 2007).

"Siamo tornati a livelli di agosto 2014", spiega il vice dg dell'associazione, Gianfranco Torriero indicando che "noi consideriamo solamente il tasso d'interesse e non il Taeg (Tasso annuo effettivo globale ndr), i cui valori sono influenzati dalla dimensione media del finanziamento". (ANSA).