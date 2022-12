Welfare: Durigon, nella manovra c'è poco, ce ne occuperemo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Nella manovra c'è poco sul welfare.

Ce ne occuperemo da gennaio in un Decreto Lavoro, in cui il welfare sarà al centro. Nel 2023 toccherà mettere mano sulla formazione, sul matching domanda-offerta di lavoro, c'è tanta carne al fuoco". Lo ha detto il sottosegretario per le Politiche del Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo al convegno "Un nuovo modello di welfare", promosso dalla Confederazione datoriale Aepi-Associazioni Europee di Professionisti e Imprese.

Centrale sarà per Durigon il ruolo dei corpi intermedi, come Aepi, "sentinelle che percepiscono le esigenze del territorio e cosa serve oggi alla piccola e media impresa. Prenderemo in considerazione le loro iniziative per i prossimi decreti".

Infine per Durigon i voucher "sono risposta concreta, senza colore politico, strumenti agili per il lavoro, per operare nella legalità".

Al dibattito ha preso parte anche monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto Dicastero vaticano per l'Evangelizzazione, delegato al Giubileo 2025, che ha sottolineato il ruolo dei grandi eventi per il rilancio del Paese, "Il Giubileo capita ogni 25 anni, ci aspettiamo almeno 30-32 milioni di visitatori, nel 2016 oltre 22 milioni di pellegrini hanno attraversato la Porta Santa. Il Giubileo 2025 nasce nel segno della speranza, la macchina del Giubileo è già in moto, c'è grande collaborazione tra Santa Sede, governo e commissario governativo. Guardiamo alle generazioni nate nell'era di Internet, ai giovani di tutto il mondo, che chiedono più ascolto e attenzione. Lanceremo una app per utilizzare tutti i servizi legati al Giubileo. Ci aspettiamo un grande indotto, che porterà una significativa crescita, forse qualche punto di Pil, per Roma e l'Italia".

Il presidente Aepi, Mino Dinoi, ha tirato le somme: "è tornata la politica e mette al centro le riforme per il rilancio del sistema Italia. Se torniamo a parlare di riforma del welfare, taglio del costo del lavoro, sburocratizzazione, significa che è ritornata la politica, e che questi temi erano rimasti sotto al tappeto". (ANSA).