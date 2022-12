Urso riceve Zafarana (Gdf), il 2023 anno del Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il calendario della Guardia di Finanza sul Made in Italy è ben augurale per il Mimit ed evidenzia la tutela del prodotto e dell'ingegno italiano dalla contraffazione e concorrenza sleale. Anche a tal fine abbiano realizzato un collegato ad hoc in manovra. Il 2023 sarà l'anno del Made in Italy". Lo scrive il ministro Adolfo Urso che ha incontrato Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza.

Il ministro Urso - si legge sui social - ha ringraziato Zafarana "per la costante collaborazione che ogni giorno vede le nostre istituzioni lavorare insieme".

Zafarana ha illustrato il calendario storico 2023, che ha come tema conduttore proprio la tutela del Made in Italy.

