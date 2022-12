Tessile: nel comasco ripresa faticosa dalla frenata Covid

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Lo storico distretto del tessile e serico del comasco ha registrato un fatturato complessivo pari a 1,7 miliardi l'anno scorso, frutto di un rimbalzo del 21,2% sul 2020 che lascia però ancora un gap significativo sul pre-Covid (-17,3%). Sono i dati dell'osservatorio del distretto tessile di Como la cui presentazione, dopo tre anni di interruzione, si è tenuta nuovamente in presenza.

Secondo il report, gli strascichi delle restrizioni alla socialità ed alla mobilità si sono tradotti in una prima parte dell'anno ancora difficile, solo in parte compensata da una successiva ripresa dell'attività. Il forte impatto della crisi Covid sul distretto si intravede anche dalla risalita parziale dei margini (Ebitda margin al 6,2% nel 2021, dall'11,1% del 2019) e della redditività (Roi al 2,4% dal 9,6% del 2019). Si è inoltre accentuata la dispersione delle performance tra i comparti, che vedono in ripresa più lenta i converter, spiega l'Osservatorio. (ANSA).