Superbonus: cessioni a banche salgono a 3, garanzia Sace (2)

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La norma modifica le attuali limitazioni previste dalla normativa vigente che, in relazione ai crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, prevede la possibilità di effettuare solo due ulteriori cessioni a favore di soggetti "qualificati".

Viene quindi previsto l'innalzamento del limite da due a tre con la conseguenza che dopo la prima cessione all'impresa, quest'ultimo può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo o di imprese di assicurazione autorizzate.

Come viene spiegato nella relazione illustrativa, resta peraltro salva la possibilità, per le banche, di cedere a favore di partite Iva con conto corrente all'interno della stessa banca, senza facoltà di ulteriore cessione.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non sono previsti effetti in termini di gettito. (ANSA).