Rdc: Piemonte, 12.850 revoche Inps dal 2019

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - La macchina dei controlli ferma i 'furbetti' del reddito di cittadinanza anche in Piemonte. Dal 2019 l'Inps ha revocato il reddito di cittadinanza a 12.850 nuclei familiari, mentre 51.760 sono decaduti dal diritto. Nel 2022 le revoche sono state 4.145, i nuclei che hanno perso il diritto al reddito 12.915. I dati sono emersi in occasione della presentazione del Bilancio Sociale dell'Inps piemontese.

In Piemonte non sono in tanti a usufruire del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza rispetto alla media nazionale, un dato che - sottolinea l'Inps - rivela uno stato di migliore benessere sociale ed economico per la regione, dal momento che si tratta di misure con una funzione di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale. Nel 2021 in Piemonte hanno avuto il reddito di cittadinanza 183.794 nuclei familiari a fronte dei 3.764.838 a livello nazionale, mentre la pensione di cittadinanza è stata assegnata a 11.806 piemontesi (191.857 in Italia). (ANSA).