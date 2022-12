Professioni: Michelino è presidente Andoc (commercialisti)

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il professionista napoletano Mario Michelino, 52 anni, è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale dottori commercialisti (Andoc), scelto all'unanimità dal neoeletto Consiglio direttivo dell'associazione, che resterà in carica per il triennio 2022-2025; sarà affiancato, recita una nota del sindacato, dai vicepresidenti Amelia Luca (già alla guida dell'Andoc) e Fabrizio Salusest, dal segretario Anna Maria Travaglione, dal tesoriere Vincenzo Gattagrisi e dal responsabile ai rapporti esterni, Rosario Camaggio. Gli altri consiglieri eletti dall'Assemblea sono Michele De Tavonatti, Giuseppe Del Bene, Sergio De Lorenzo, Maria Rosaria De Florio, Riccardo Losi, Vito Meloni, Amedeo Sacrestano, Marco Ziccardi. I revisori sono Rosamaria D'Amore e Roberto Ugliano; i supplenti Mario Rosica e Pino Sarno. Per il neopresidente "la figura del commercialista attraversa un periodo particolare, ricco di insidie e attività frenetiche, ma resta fondamentale per cittadini, famiglie e imprese", chiude Michelino. (ANSA).