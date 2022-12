Pensioni: Salvini, quota 41 resta obiettivo governo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "La vita lavorativa media di donne e uomini in Italia e' la piu' alta d'Europa. Non si puo' morire in fabbrica. E quota 41 continua ad essere l' obiettivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno del Tempo, sottolineando quindi che "fermare la legge Fornero, che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio, e' stato un atto di civilta', di giustizia sociale e di opportunita' per i giovani".

