Metalli: Confapi, mappare risorse interne e creare authority

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Urge una mappatura delle risorse italiane e l'istituzione di un'autorità per la loro gestione.

Senza un'adeguata strategia di medio e lungo periodo sulle politiche energetiche, come per le materie prime e sullo stringente tema dei metalli, il 2023 rischia di essere ancora più critico per le nostre piccole e medie industrie". A lanciare la proposta è il presidente di Confapi, Cristian Camisa, che giudica "apprezzabile l'intervento della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per rilanciare l'idea di istituire un fondo sovrano a sostegno della transizione energetica e per sostenere la competitività industriale europea.

Ma per quanto riguarda il nostro Paese - specifica - riteniamo opportuno replicare il format utilizzato dalla Germania e da altri Paesi per l'approvvigionamento di metalli: Sace potrebbe essere l'ente garante di quelli importati dalle grandi trading house". "Senza queste materie prime, a partire dai battery minerals come rame, zinco, litio, nichel e cobalto - sottolinea Camisa - le produzioni sono a rischio soprattutto considerando il fatto che, a differenza di quanto sta facendo la Cina, i cui investimenti in Africa vanno avanti da anni, l'Europa si sta mostrando sotto questo aspetto poco coesa". (ANSA).