Manovra: Ronzulli, per FI aumento pensioni minime è fondamentale

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Per Forza Italia l'aumento delle pensioni minime è da sempre un punto fondamentale del programma: lo abbiamo realizzato quando eravamo al governo e, oggi, lo rilanciamo, ponendoci come obiettivo di legislatura quello di portarle a 1000 euro al mese. Proprio in queste ore, stiamo lavorando nella manovra per far sì che si arrivi fin da subito a 600 euro almeno per gli over 75". Lo ha detto a Tg1 Mattina la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. (ANSA).