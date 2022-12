Manovra: Lucaselli (FDI),ok a misura su indicizzazione pensioni

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Nel corso della riunione di maggioranza fra le questioni affrontate è stata posta sul tavolo la proposta avanzata dalla Cisl sull'indicizzazione delle pensioni. Un tema caro a Fratelli d'Italia che trova la proposta avanzata condivisibile, così come lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dato disponibilità a trovare risorse aggiuntive del Mef per finanziare la misura. Il ministro ha chiarito inoltre che per sostenere i costi della misura andranno recuperati fondi anche dal tesoretto messo a disposizione del Parlamento. Una linea condivisa sia da Fratelli d'Italia che dalla Lega". Lo dichiara il capogruppo in commissione Bilancio Ylenia Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. (ANSA).