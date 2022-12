Manovra: Berlusconi, possiamo portare le pensioni a 600 euro

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "La pensione per gli anziani, abbiamo detto che nella legislatura la porteremo a mille euro. Bene, adesso con i pochi soldi che abbiamo possiamo cominciare a portarla a 600 euro. Poi con cento euro all'anno dovremo arrivare ai mille euro". Lo ha detto Silvio Berlusconi ieri sera alla festa di Natale del Monza, con la squadra, la società e gli sponsor, come si vede in un video sui profili social del leader di Forza Italia.

"La mia idea è detassare e decontribuire le assunzioni dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Questo - ha aggiunto - dà a tutti gli imprenditori e tutte le imprese una grande convenienza di assumere giovani per un contratto a tempo indeterminato e non gli costa più come con gli altri. Oggi se uno dà 1.500 euro a un suo dipendente, all'azienda costa due volte tanto, 3.300 euro".

(ANSA).