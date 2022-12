Istat: nel III trimestre oltre 1,1 mln scoraggiati, +8,4%

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro convinti di non riuscire a trovarlo: lo certifica l'Istat secondo il quale nel terzo trimestre gli scoraggiati sono 1.107.000, in aumento dell'8,4% sullo stesso periodo del 2021 (+86mila). Questa categoria aumenta tra gli uomini (+11,6%) più che tra le donne (+6,2%). (ANSA).