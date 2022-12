Imprese:Unioncamere Veneto, abbiamo dati per aiutare aziende

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - "Turismo e manifatturiero sono settori fondamentali, che vedono la nostra regione assoluta protagonista. Il momento non è facile e noi, come istituzione consolidata, abbiamo l'obbligo di dare segnali su come si muove l'economia. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma dati concreti che ci permettono di dare indicazioni e aiutare gli imprenditori". Lo ha detto il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, introducendo a Venezia il convegno 'Le imprese venete tra recupero e crisi energetica' organizzato dalla Banca d'Italia.

Per Pozza è indispensabile trovare la chiave per uscire dalla crisi e mantenere la posizione di rilievo in campo manifatturiero, "nel quale contiamo molto, perché esportiamo quasi il 50% della nostra produzione, ma questo delicato periodo ci mette fuori mercato con i competitor" del settore.

"Da parecchio tempo dico che se l'imprenditore non è ottimista è meglio che cambi mestiere, - ha concluso Pozza - perché solo così può innovare e investire, sempre nell'ambito della legalità". (ANSA).