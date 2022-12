Fisco:inchiesta su Brt e Geodis, Gdf sequestra 102 milioni (2)

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Nell'inchiesta le due società, che fanno parte di due diversi gruppi francesi a controllo statale, sono indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. E i reati al centro dell'indagine sono frode fiscale e compensazione di crediti inesistenti. I sequestri, disposti d'urgenza dalla Procura (dovranno essere convalidati da un gip), hanno riguardato anche (per circa 21 milioni dei 102 totali) Antonio Suma, titolare di società intermediarie nel meccanismo di presunta frode fiscale, ossia quelle società che fornivano manodopera ai due colossi della logistica.

L'inchiesta ricalca altre indagini già portate avanti dal pm Storari, tra cui quella che nel giugno 2021 aveva portato al sequestro di 20 milioni di euro a carico di Dhl, sempre azienda leader nella logistica. Dall'inchiesta era emerso che, attraverso società di intermediazione e finte cooperative, sarebbero stati creati "meri serbatoi di manodopera", ossia lavoratori della logistica a cui le società intermediarie, tra l'altro, non versavano in gran parte i contributi. Uno schema simile ricostruito anche in questa indagine. (ANSA).